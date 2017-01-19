Brent торгуется на уровне $54,35 за баррель

К 8.20 мск четверга мартовские фьючерсы на Brent торговались на уровне $54,35 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – $51,48 за баррель. Котировки растут после падения на 2,7% в среду, напоминает «Интерфакс». Инвесторы ждут данных минэнерго США о коммерческих запасах углеводородов в стране за прошлую неделю. Рынок также продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в картель, несмотря на повышение оценки добычи для США.

Аналитики подсчитали, что за предыдущую неделю товарные запасы нефти в США должны были сократиться на 1 млн барр.

По прогнозу ОПЕК, вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 000 барр./сутки добыча нефти в США в 2017 г. вырастет на 80 000 барр./сутки до 13,7 млн барр./сутки. При этом предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 г., как ожидается, увеличится на 120 000 барр./сутки, при том что до достижения эпохальных договоренностей прогнозировался рост на 300 000 барр./сутки.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн барр./сутки в феврале. В январе она составит 4,71 млн барр./сутки, а не 4,54 млн барр./сутки, как ожидалось в прошлом месяце.