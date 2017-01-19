Банки попросят отменить перевод бюджетников на карты «Мир» – «Коммерсантъ»

Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и несколько других крупных банков подготовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карты «Мир», сообщает «Коммерсантъ».

ЦБ ранее сообщал, что банки должны снабдить бюджетников картами «Мир», на которые будет начисляться их зарплата, к 1 января 2018 г.

Банкиры, которые намерены отправить письмо в ЦБ, считают, что такое требование противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру. При этом представители банков отмечают, что технически требование выполнимо. По данным «Коммерсанта», письмо председателю ЦБ планируется направить на следующей неделе.

Ранее Национальная платежная ассоциация (НПА) раскритиковала законопроект, согласно которому с 2018 г. клиенты банков, получающие средства из бюджета (зарплаты, пенсии, пособия и проч.), смогут привязывать к своим счетам исключительно карты «Мир».