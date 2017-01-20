Шувалов считает, что Минфину и ЦБ понадобится год-два на стабилизацию курса рубля

Действия Минфина и ЦБ России на рынке для снижения волатильности рубля будут ограничены по времени и продлятся не более 1-2 лет, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Формируя резервы, мы в том числе будем накапливать иностранную валюту в наших резервных фондах. Это позволит стабилизировать курс рубля и страховать его от чрезмерного укрепления, и мы надеемся, что это продолжится какое-то время. Не нужно думать, что это будет всегда, это точно так же, как контрсанкции, поможет нашим экспортерам определенное время, какую-то перспективу, год-два, но это не может длиться до бесконечности», - сказал Шувалов в интервью телеканалу «Россия 24».

20 января Шувалов заявил, что в нынешних условиях Центробанк России может начать покупать валюту. После этого заявления рубль, конечно, стал дешеветь. К 13.00 20 января евро вырос на 72 коп., доллар – на 47 коп., вернув рубль к курсу 60 руб./$. Эффект заявления Шувалова оказался временным, и спустя какое-то время рубль возобновил рост.