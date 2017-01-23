ЦБ ввел новый мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет»

Банк России с 23 января ввел новый мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет» сроком на три месяца, говорится в сообщении регулятора. Срок предыдущего моратория, введенного 21 октября 2016 г., истек.

Введение моратория, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория от 21 октября 2016 г., отмечает ЦБ.

Отрицательный капитал «Пересвета» за декабрь вырос на 10,7 млрд руб. (или на 30%), следует из уведомления, размещенного на портале «Федресурс». К 1 января дыра в банке составила 45,8 млрд руб. Ранее ЦБ ввел в состав временной администрации в «Пересвете» двух сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»). Их задача – провести due diligence «Пересвета», говорил «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, подчеркивая, что решение о санации «Пересвета» еще не принято. Он также указывал, что реальный размер дыры в банке может оказаться вдвое больше официальных данных. 18 января в среду ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций банка.