Дыра в банке «Пересвет» выросла на 11 млрд рублей

Отрицательный капитал банка «Пересвет», 49,7% акций которого принадлежит Русской православной церкви (РПЦ), за декабрь вырос на 10,7 млрд руб., следует из уведомления, размещенного на портале «Федресурс». К 1 января дыра в банке составила 45,8 млрд руб., сообщила временная администрация.

С октября прошлого года управлением «Пересвета» занимается временная администрация ЦБ. На этой неделе регулятор ввел в ее состав двух сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти») - соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. В состав временной администрации вошли вице-президент ВБРР Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности банка Александр Винокуров. Их задача – провести due diligence «Пересвета», говорил «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, подчеркивая, что решение о санации «Пересвета» еще не принято. Он указывал, что реальный размер дыры в банке в пару раз больше официальных данных.

«Дыра в банке могла вырасти, если часть кредитов, которые ранее были работающими, перестали обслуживаться», - полагает управляющий директор Национальнго рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. Однако это не значит, что эту задолженность нельзя будет получить обратно, замечает он: это значит, что кредиты стали проблемными, когда у «Пересвета» возникли сложности. «Возможно, вылезли какие-то проблемы, которые не были очевидны на момент введения в банк временной администрации: регулятор мог пересмотреть ряд активов, например ценные бумаги, и оценить их «в ноль»», - заключает он.

«Пересвет» может быть санирован силами ВБРР, в качестве санатора его предлагали крупные кредиторы рухнувшего банка - руководители «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты (ТПП, владеет 24,4% в капитале «Пересвета), которые в декабря написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву. Банкротство «Пересвета» приведет к существенным потерям кредиторов и государства, поэтому кредиторы готовы банк поддержать, писали они: «Наши компании <...> готовы совместно с иными крупными кредиторами конвертировать большую часть требований (акционеры – 90%, кредиторы – 85%) в капитал «Пересвета» в рамках участия в процедуре финансового оздоровления банка». Оставшуюся сумму может предоставить ЦБ. Медведев перенаправил письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и первому вице-премьеру Игорю Шувалову, попросив поддержать в части принятия всех необходимых решений по санации банка.