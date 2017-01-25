«Дыра» в капитале «М2М прайвет банка» составила 8,1 млрд рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося в декабре лицензии московского «М2М прайвет банка» (полностью принадлежит Азиатско-Тихоокеанскому банку) составила 8,096 млрд руб., указано в «Вестнике Банка России».

Активы банка по результатам обследования на 9 декабря 2016 г. составили 7,498 млрд руб., обязательства - 15,594 млрд руб.

Банк России с 9 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «М2М прайвет банка», так как последний не соблюдал требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, также он был не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Кроме того, «М2М прайвет банк» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал резервов, адекватных принятым рискам. В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременного исполнения обязательств перед кредиторами.