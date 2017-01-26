Чистая прибыль «ВТБ 24» по РСБУ в 2016 году выросла в 86 раз

Чистая прибыль по РСБУ «ВТБ 24», второго по размеру розничного банка России, в 2016 г. составила рекордные 43,1 млрд руб. против 0,5 млрд руб. в 2015 г., говорится в материалах дочернего банка группы ВТБ.

В 2014 г. чистая прибыль «ВТБ 24» составляла 31,5 млрд руб.

Общий портфель кредитов населению группы ВТБ (включая розничный дивизион ВТБ и «Почта банк») вырос за прошлый год на 11,5% до 2,1 трлн руб., в частности, розничный портфель «ВТБ 24» вырос на 10% до 1,69 трлн руб.

Общий объем кредитного портфеля «ВТБ 24» составил 1,8 трлн руб.

Драйверами роста кредитного портфеля банка в 2016 г. стали ипотека (портфель «ВТБ 24» вырос на 14% до 879,1 млрд руб.), а также кредиты наличными (рост на 9% до 622 млрд руб.). Объем кредитов в рамках программы рефинансирования составил 79,2 млрд руб.