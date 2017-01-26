Член руководства SEC Майкл Пивовар стал временным председателем комиссии

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США назначила члена руководства комиссии Майкла Пивовара временно исполняющим обязанности председателя, говорится на сайте SEC.

Пивовар будет исполнять обязанности председателя SEC до одобрения конгрессом кандидатуры Джея Клейтона, партнера юридической фирмы Sullivan & Cromwell, которому этот пост предложил занять новый президент страны Дональд Трамп. Слушание по поводу его кандидатуры пока не назначено.

Мэри Джо Уайт, возглавлявшая комиссию с 2013 г., ушла в отставку 20 января.

В настоящее время в руководстве SEC помимо Пивовара присутствует всего один человек - Кара Стейн. Отмечается, что она принадлежит к партии демократов, тогда как Пивовар - республиканец.

Еще два места в руководстве остаются вакантными.