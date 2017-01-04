Трамп намерен назначить юриста Джея Клейтона руководителем SEC
Избранный президент Дональд Трамп намерен назначить юриста Джея Клейтона, партнера юридической фирмы Sullivan & Cromwell новым руководителем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщило Bloomberg.
Официально может быть объявлено о назначении уже в среду, сообщил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.
Клейтон представлял интересы Goldman Sachs и нескольких инвестфирм, в частности Och-Ziff Capital Management и Oaktree Capital Group.