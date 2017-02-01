O1 Group Минца купила НПФ «Социальное развитие» у структуры Лисина

O1 Group Бориса Минца приобрела 100% акций НПФ «Социальное развитие» у Fletcher Group Holdings Владимира Лисина, следует из сообщения группы. Сделка согласована с Федеральной антимонопольной службой и Центральным банком. НПФ войдет в состав финансовой группы «Будущее» и станет четвертым пенсионный фондом группы.

НПФ «Социальное развитие» осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, включая корпоративные пенсионные программы для сотрудников предприятий группы НЛМК. Объем пенсионных накоплений под управлением фонда составляет 7,6 млрд руб., пенсионных резервов - 3 млрд руб.

В результате сделки объем пенсионных накоплений под управлением НПФов, входящих в состав финансовой группы «Будущее», составит 268 млрд руб., а количество застрахованных лиц превысит 4,1 млн человек. В настоящее время в ФГ «Будущее» входят НПФ «Будущее» (в 2016 г. к фонду присоединены НПФ «Стальфонд», НПФ «Уралсиб» и НПФ «Наше будущее»), НПФ «Телеком-союз» и НПФ «Образование».

На балансе Fletcher Group Holdings консолидировано 84% акций НЛМК, принадлежащих Владимиру Лисину.