O1 Group Минца хочет приобрести еще один пенсионный фонд

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство O1 Group Бориса Минца о приобретении 100% акций частного пенсионного фонда (НПФ) «Социальное развитие», свидетельствуют данные ФАС.

НПФ «Социальное развитие», который управляет пенсионными накоплениями (7,6 млрд руб. на конец III квартала 2016 г.) и резервами (3,1 млрд руб.), через несколько компаний принадлежит Владимиру Лисину (93,9%), крупнейшему акционеру НЛМК. Число застрахованных лиц фонда составляло на 30 сентября 103 377 человек.

O1 Group принадлежит финансовая группа «Будущее», которая является одним из крупнейших управляющих пенсионными активами в России: ей полностью принадлежат НПФ «Будущее», «Уралсиб», «Наше будущее» (бывший НПФ «Русский стандарт»), «Образование» и 99,86% акций «Телеком-союза» (еще 0,14% принадлежит одному из бывших учредителей фонда, компании «Ростелеком»). Совокупные пенсионные накопления и пенсионные резервы НПФ группы на конец III квартала 2016 г., согласно данным Центробанка, составляли 289,2 млрд руб., а количество застрахованных лиц превышало 4,077 млн человек.

В конце ноября ЦБ согласовал присоединение пенсионных фондов «Уралсиб» и «Наше будущее» к НПФ «Будущее». Объединение фондов «Будущее» (241,1 млрд руб. пенсионных накоплений), «Наше будущее» (5,6 млрд руб.) и «Уралсиб» (7,8 млрд руб.) должно завершиться до конца IV квартала 2016 г., рассказывал представитель НПФ «Будущее».

По итогам трех кварталов 2016 г. три пенсионных фонда ФГ «Будущее» – «Будущее», «Наше будущее» и «Образование» – показали наименьшую доходность пенсионных накоплений, в то же самое время НПФ «Уралсиб» стал лидером по доходности.

В октябре 2016 г. ФГ «Будущее» провела IPO. За 20% акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Размещение прошло почти по верхней границе – по 1190 руб. за акцию. Участники рынка считают это размещение клубной сделкой. Группа перед размещением планировала нарастить активы с 305 млрд до 805 млрд руб. к 2020 г., клиентскую базу – с 4 млн до 6 млн человек, а чистую прибыль – с 300 млн до 10,7 млрд руб.