ФГ «Будущее» разместила 20% акций на Московской бирже

В пятницу на Московской бирже начались торги акциями группы «Будущее», холдинговой структуры, объединяющей негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца. За 20% акций группа выручила 11,7 млрд руб. Всего было удовлетворено 1074 заявки по цене в 1190 руб. за штуку (капитализация – 58,5 млрд руб.).

За первые минуты были куплены 275 бумаг по цене 1228,8 руб. за штуку, что на 3,3% выше цены размещения. Всего же на основном рынке в пятницу было осуществлено 47 сделок на 7,2 млн руб., также на внебиржевом рынке прошла одна покупка акций почти на 1 млрд руб.: были проданы 800 000 акций (1,6% доли компании) по цене размещения – 1190 руб. за бумагу.

Перспективные инвестиции На IV квартал 2016 г. планируются размещения МКБ, «Росгосстраха» и, возможно, «Европлана». «Посмотрим, как это будет выглядеть <...> У нас есть интерес ко всему перспективному <...> Финансовый сектор перспективен на данный момент», – ответил на вопрос о возможных IPO финансовых компаний Борис Минц.

Подготовку к IPO группа начала с конца 2015 г., сказала на церемонии открытия торгов ее гендиректор Марина Руднева. Минц отметил, что когда была инициирована работа над законопроектом об акционировании НПФ и когда его структуры уже начали скупать фонды, у него «была мысль довести этот бизнес до такого состояния, чтобы его можно было сделать публичным».

Книга была закрыта в 16.00 мск в четверг с переподпиской более чем в 1,2 раза, заявила Руднева, добавив, что более 1000 физлиц подали заявки на покупку.

Почти на 3 млрд руб. бумаги приобрели розничные инвесторы, остальное пришлось на институциональный спрос: банки и управляющие компании, сказал Борис Квасов из «ВТБ капитала» – одного из организаторов размещения.

Поскольку акции были включены во второй котировальный список, то в IPO не могли участвовать НПФ, уточнил члена совета директоров ФГ «Будущее» Игорь Минц. «Самая крупная заявка была на 3% [от всей финансовой группы]», – рассказал Борис Минц. «Время покажет», – ответил он на вопрос о возможном переводе акций в первый котировальный список, добавив, что «это не является самоцелью».

В пятницу группа заключила договор с маркетмейкерами – «Атоном» и ФК «Открытие» – о поддержке своих ценных бумаг: договоры действуют по 31 июля и 31 октября 2017 г. соответственно.

Ранее неоднократно высказывались сомнения в отрывочности IPO группы. «Было удовлетворено порядка 40 отдельных заявок от институциональных инвесторов. Клубной сделкой это точно не назовешь», – спорит Игорь Минц.

Планы на «Будущее»

По словам Игоря Минца, около 65–75% привлеченных средств планируется направить на развитие пенсионного бизнеса группы, в частности на возможные будущие покупки. «По [продажам] пенсионных фондов есть серьезные предложения. Мы находимся в обсуждении <...> [Это] хорошие большие сделки», – сказал Борис Минц.

Группа планирует нарастить активы с 305 до 805 млрд руб. к 2020 г., клиентскую базу – с 4,3 до 6 млн человек, а чистую прибыль – с 300 млн руб. до 10,7 млрд руб. «ВТБ капитал» в презентации для инвесторов оценивал возможности группы более консервативно: активы в управлении к 2020 г. составят от 560,9 до 626,5 млрд руб., а чистая прибыль – 7,8–10,3 млрд руб.

«Деньги, привлеченные ФГ «Будущее» в рамках IPO и направленные на пенсионный бизнес, частично могут пойти на поддержание операционной деятельности, на покупку новых фондов и на привлечение новых клиентов», – считает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, на 7 млрд руб. можно привлечь десятки миллиардов рублей пенсионных накоплений. «Купить пенсионный фонд – быстрее, но традиционно в 2-2,5 раза дороже, чем привлекать накопления путем розничных продаж», – указывает он.

«Исходя из последних сделок, проходивших на российском рынке (в 20% от активов пенсионного фонда), за привлеченные 7 млрд руб. можно купить НПФ с активами в 30–35 млрд руб.», – говорит главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. Однако, по его словам, сейчас сейчас не наблюдается явных кандидатов на продажу из числа крупных фондов.

«У нас не агрессивная, у нас нормальная программа», – заявил Борис Минц. «Чтобы двигаться вперед, нужны новые продукты, нужно <...> изменение методологии взаимоотношений с клиентом <...> Мы хотим быть готовы к той новой модели, которую нам предложит государство», – отметил он, подчеркнув, что говорит, в частности, о рассматриваемой концепции ИПК. Он также уточнил, что, по его мнению, эта система работать не будет. «Если под новыми продуктами ФГ «Будущее» подразумевает добровольные накопительные продукты, то хотя их и совершенно правильно стратегически запускать, едва ли они смогут обеспечить такой значительный рост активов, какой планирует группа», – считает Околеснов.

В день закрытия книги ФГ «Будущее» объявила, что сняла залог с основных активов: 100% акций НПФ «Будущее», «Уралсиб» и 99,86% «Телеком-союза» по кредиту Московского кредитного банка (МКБ). «Залоги заменены другими активами группы. В том числе и частично пакетом акций ФГ «Будущее», который у нас остался после размещения [на бирже] 20%», – объявил Игорь Минц. По его словам, 78% акций группы (находятся во владении кипрской Rencetlo Investments Limited) на данный момент находятся под обеспечением. «Никакие активы, связанные с O1 Properties, не попали под обременение», – уточнил он.

Борис Минц отказался комментировать, какая доля была заложена в группе и какие еще активы акционера – подконтрольной ему O1 Group – попали под обеспечение по кредиту МКБ. «У нас достаточно активов, чтобы сделать залог под 15 млрд [руб.]», – сказал он.

У O1 Group задолженность перед банком по двум кредитам, взятым в 2015 г. Она составляет 106 млн евро (ставка по кредиту – 6,7% годовых) и 9 млрд руб. (ключевая ставка ЦБ + 1,5%). Также задолженность есть у самой ФГ «Будущее» (кредит взят в марте 2016 г.) – 1,4 млрд руб. (14,5% годовых). Расплатиться по кредитам O1 Group должна к 2020 г., ФГ «Будущее» – к 2026 г.

«Порядка 3-4 млрд руб. [привлеченных средств от IPO] мы планируем направить на погашение текущей задолженности перед МКБ», – заявил Игорь Минц. По его словам, группа продолжает переговоры с банком по обеспечению кредита: залог может быть уменьшен в связи с тем, что ФГ «Будущее» стала публичной компанией.

«Мы стремимся к тому, чтобы под залогом находился исключительно пакет акций ФГ «Будущее». Все остальные активы мы, скорее всего, из обременения выведем», – сказал Игорь Минц. Он надеется, что заложенная сейчас доля ФГ «Будущее» будет снижаться, поскольку будет уменьшаться и сумма задолженности перед МКБ. В МКБ не ответили на запрос «Ведомостей».