IPO ФГ «Будущее» пройдет по цене в диапазоне 1060-1260 рублей

Организаторы IPO ПАО «Финансовая группа Будущее» начинают сбор заявок на акции с использованием биржевой технологии.

Прием заявок будет осуществляться с 20 по 27 октября, говорится в сообщении «Московской биржи». Агентом для приема заявок в рамках биржевого транша выступит «Атон».

Ценовой диапазон составляет 1060-1260 руб. за одну акцию. Сделки заключаются 28 октября, на этот день запланировано и начало вторичных торгов.

«ВТБ Капитал» выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером предложения, «Атон» - букраннером.

ФГ «Будущее» объединяет пенсионные фонды Бориса Минца. В рамках предложения O1 Group Минца планирует продать от 15% акций компании.

Ранее сообщалось, что другая крупная финансовая группа - «Сафмар», управляющая активами семьи Гуцериевых-Шишхановых, также планирует выделить небанковские финансовые активы и вывести их на биржу.