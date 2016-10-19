«ВТБ Капитал» оценил ФГ «Будущее» в 35,2 – 61,3 млрд рублей

«ВТБ капитал» оценил ФГ «Будущее», объединяющая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца, в 35,2 – 61,3 млрд руб. В пятницу на прошлой неделе финансовая группа объявила о подготовке IPO на Московской бирже. Организатор размещения компания «ВТБ капитал» в презентации для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости», выделила два сценария развития группы: сценарий «А» и «Б».

Сценарий «А» предусматривает, что все изменения в законодательстве и возможности для роста сектора частных пенсионных фондов максимально позитивны для НПФ, а риски для доходности инвестиционного портфеля минимальны.

Согласно этому варианту, рост обязательств по ОПС рост обязательств по ОПС в 2017-2018 гг. составит до 29–34% год к году. В следующие три года он замедлится дог 11%, а начиная с 2022 г. – до 10%. Рост пенсионных резервов будет существенно ниже – 7% в 2016 г. и 5% в последующие периоды. Доходность инвестиционного портфеля до 2025 г. будет находиться в диапазоне от 7,5 до 8,1%, а доходность от инвестиций в акции составит 5,3 – 10,9%.

«Применив метод двухступенчатой модели дисконтирования дивидендов (DDM), в сценарии «А» мы получили диапазон цены группы 41,5−61,3 млрд руб.», – пишут аналитики аналитики «ВТБ капитал» Джейсон Гурвиц и Светлана Асланова в своем обзоре.

Сценарий «Б» исходит из меньшего роста активов и более низкой доходности инвестиционного портфеля. В следующие два года рост обязательств по ОПС будет составлять 24 – 28% в год. В 2019 – 2021 гг. он выйдет на уровень в 9–11%, а начиная с 2022 г. ежегодный прирост будет равняться 11%. Рост пенсионных резервов в сценарии «Б» такой же как и в оптимистичном варианте. Доходность инвестиционного портфеля до 2025 г. будет находиться в диапазоне от 7,5 до 8,1%, а доходность от инвестиций в акции составит -1,4 – 10,3%.

Согласно оценке «ВТБ Капитал», в этом случае диапазон цены ФГ «Будущее» составит 35,2 – 52,8 млрд руб.

В обоих прогнозных вариантах, инвестбанк учитывал только те приобретения финансовой группой, которые уже были сделаны, хотя стратегия развития ФГ «Будущее» подразумевает дальнейшее приобретение НПФ, указывают Гурвиц и Асланова.

ФГ «Будущее» является одним из крупнейших управляющих пенсионными активами в России (3% рынка НПО в денежном выражении и 12% – ОПС): ей полностью принадлежат НПФ «Будущее», «Уралсиб», «Наше будущее» (бывший НПФ «Русский стандарт»), «Образование» и 99,86% акций «Телеком-союза» (еще 0,14% принадлежит одному из бывших учредителей фонда, компании «Ростелеком»). Совокупные пенсионные накопления и пенсионные резервы НПФ группы на конец первого полугодия 2016 г., согласно данным ЦБ, составляли 279,7 млрд руб. (при этом 82% приходится на НПФ «Будущее» – лидера группы в сегменте ОПС и 12% – на «Телеком-союз», в прошлом фонд для пенсионных программ «Ростелекома» и «Почты России»), а количество застрахованных лиц превышало 4,125 млн человек.

На прошлой неделе в пятницу группа объявила, что разместит от 15 до 20% на Московской бирже, – книга заявок открывается 20 октября. Гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева уточняла «Ведомостям», что примерно 60% привлеченных средств пойдет на погашение обязательств акционера (O1 Group), не менее 40% – на развитие пенсионного бизнеса.

Исходя из оценки «ВТБ Капитал», по сценарию «А», 20% группы стоят 8,3 – 12,3 млрд руб. Согласно пессимистичным прогнозам инвестирована, – 6,5 – 10,6 млрд руб.