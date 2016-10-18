Большинство пенсионных фондов Бориса Минца заложены по кредиту в МКБ

Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ), входившие на 31 декабря 2015 г. в ФГ «Будущее», заложены по кредиту Московского кредитного банка (МКБ), выданного самой ФГ «Будущее» и ее владельцу – O1 Group, следует из отчетности по МСФО за 2015 г. объединяющей НПФ финансовой группы.

У O1 Group задолженность перед МКБ по двум кредитам. Всего, по данным компании на 30 июня 2016 г., она составляет 106 млн евро (ставка по кредиту – 6,7% годовых) и 9 млрд руб. (ключевая ставка ЦБ + 1,5%). Также задолженность есть у ФГ «Будущее» – 1,4 млрд руб. (14,5% годовых).

По кредитам заложено 100% акций НПФ «Будущее» и 99,86% «Телеком-союза» (доля «Ростелекома» в 0,14% не заложена). В начале 2016 г. ФГ купила НПФ «Уралсиб», акции которого также были переданы в качестве залога МКБ.

При этом залоговая стоимость НПФ «Будущее», «Телеком-союза» и «Уралсиба» заметно превышает сумму долга – 42,3 млрд, 2,9 млрд и 1,9 млрд руб. соответственно (в сумме 47,1 млрд руб.), говорится в материалах группы. Расплатиться по кредитам она должна к 2020 г.

В отчетности не сказано, были ли переданы в залог Московскому кредитному банку купленные O1 Group летом 2016 г. НПФ «Образование» и «Русский стандарт» (новое название – «Наше будущее»). В августе начался процесс присоединения фонда «Русский стандарт» к НПФ «Будущее».

Скупщики денег «Основной бизнес O1 Group – прямые инвестиции. В определенном смысле мы покупаем деньги за деньги», – говорил в интервью «Ведомостям» владелец группы Борис Минц.

«Возможно, привлеченный кредит и был использован O1 Group для покупки пенсионных фондов, вошедших в ФГ «Будущее», – полагает главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов.

В последние годы финансовая группа активно наращивала свои активы. В 2014 г. совокупные пенсионные накопления и пенсионные резервы ФГ «Будущее» составляли всего 64,1 млрд руб. Однако сейчас холдинг превратился в одного из крупнейших управляющих пенсионными активами в России – пенсионные накопления и пенсионные резервы НПФ группы на конец II квартала 2016 г., согласно данным Центробанка, достигли 279,7 млрд руб. (при этом 82% приходится на НПФ «Будущее» – лидера группы в сегменте ОПС и 12% – на «Телеком-союз», в прошлом фонд для пенсионных программ «Ростелекома» и «Почты России»).

Владелец МКБ Роман Авдеев и Минц – давние партнеры: пенсионные фонды, входящие в ФГ «Будущее», владеют порядка 3,5% акций МКБ.

На прошлой неделе группа объявила, что разместит от 15 до 20% на Московской бирже, – книга заявок открывается 20 октября. Гендиректор финансовой группы Марина Руднева уточняла «Ведомостям», что примерно 60% привлеченных средств пойдет на погашение обязательств акционера (O1 Group), не менее 40% – на развитие пенсионного бизнеса.

«C МКБ достигнута договоренность о высвобождении части акций из-под залога либо перед IPO, либо после, но не позднее чем через несколько дней после его начала», – передала Руднева через пресс-службу в понедельник. Эти договоренности подтверждает письмо, подписанное предправления МКБ Владимиром Чубарем, в котором говорится, что стороны договорились изменить условия обеспечения по ряду кредитов, срок снятия залогов – конец октября.

Руднева уверяет, что средства на погашение кредита МКБ у акционера есть, а сроки снятия обременения – исключительно процедурный момент.

Участники рынка сходятся во мнении, что проведение IPO во время перехода актива из-под залога – это еще один из признаков нерыночного размещения ФГ «Будущее», ведь у нормальных инвесторов могли возникнуть опасения по рискам, связанным с подачей заявок по заложенным активам. «Скорее всего, предстоящее IPO носит согласованный характер – т. е. уже известен покупатель. Поэтому МКБ и согласился на первичное размещение, поскольку он представляет, сколько продавец сможет выручить за актив и сколько пойдет на покрытие кредита», – полагает партнер юридического бюро А2 Михаил Александров.

По оценке директора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, на погашение долга перед МКБ может пойти лишь 5–6 млрд руб., вырученных при размещении.

Кузнецов полагает, что покупателями акций ФГ «Будущее» могут стать другие пенсионные фонды. «Финансовая группа может разместить на IPO небольшой пакет, а потом продавать акции на вторичном рынке, их могут выкупать другие НПФ в рамках дозволенного лимита», – указывает он.

«Когда эти активы будут выведены из-под залога, риски снизятся. Но пока этого не произошло, сделка выглядит не очень прозрачной», – резюмирует он. Что группа заложит вместо фондов, ее представитель обсуждать отказался.