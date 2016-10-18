«ВТБ капитал» предупредил о рисках покупки ФГ «Будущее» на IPO

Все заложить и разместить

ФГ «Будущее», объединяющая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца, представила обеспечение по обязательствам O1 Group в виде 100% акций НПФ «Будущее» и 99,86% НПФ «Телеком-Союз» (0,14% в фонде принадлежит компании «Ростелеком»), а также по собственному кредиту – в виде 100% акций НПФ «Уралсиб» и НПФ «Будущее» (О1 Group предоставила поручительство). В пятницу на прошлой неделе финансовая группа объявила о подготовке IPO на Московской бирже. Организатор размещения компания «ВТБ капитал» в презентации для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости», сообщает о существенных рисках в связи с этими залогами. «Группа обсуждает с банком возможность снятия залога со всех пакетов акций НПФ. Однако до исполнения этих намерений риск, связанный с залогом акций, сохраняется», – пишут аналитики инвестбанка Джейсон Гурвиц и Светлана Асланова.

У O1 Group задолженность перед Московским кредитным банком (МКБ) по двум кредитам, свидетельствуют данные ФГ «Будущее» на 30 июня 2016 г. Всего долг составляет 106 млн евро (ставка по кредиту – 6,7% годовых) и 9 млрд руб. (ключевая ставка ЦБ + 1,5%). Также перед МКБ задолженность есть у ФГ «Будущее» – 1,4 млрд руб. (14,5% годовых). При этом залоговая стоимость НПФ «Будущее», «Телеком-Союза» и «Уралсиба» заметно превышает сумму долга – 42,3 млрд, 2,9 млрд и 1,9 млрд руб. соответственно (в сумме 47,1 млрд руб.). Расплатиться по кредитам O1 Group должна к 2020 г., а ФГ «Будущее» – к 2026 г.

«C МКБ достигнута договоренность о высвобождении части акций из-под залога либо перед IPO, либо после, но не позднее чем через несколько дней после его начала», – передала генеральный директор ФГ «Будущее» Марина Руднева через пресс-службу в понедельник. Также эти договоренности подтверждает письмо, подписанное предправления МКБ Владимиром Чубарем, в котором говорится, что стороны договорились изменить условия обеспечения по ряду кредитов, срок снятия залогов – конец октября. Руднева утверждала, что средства на погашение кредита МКБ у акционера есть, а сроки снятия обременения – исключительно процедурный момент.

Однако «ВТБ капитал» утверждает: «До перевода залога риски потери активов сохраняются».

Купить свое и разместить

Также аналитики «ВТБ капитала», ссылаясь на отчетность ФГ «Будущее» по МСФО на конец 2015 г., указывают, что большая часть накоплений и резервов финансовой группы инвестирована в корпоративные облигации и акции. «При этом отраслевая структура этих активов указывает на высокую концентрацию инвестиций в финансовые компании и банки (75%). Эти доли могут быть пересмотрены в ближайшее время в случае изменения требований регулятора, но тем не менее вызывают озабоченность из-за концентрации рисков в одной отрасли», – говорится в презентации инвестбанка.

При этом его аналитики отмечают, что на данный момент около 24 млрд руб. ФГ «Будущее» вложила в облигации «O1 Пропертиз финанс», «Прайм финанс» и «Финстандарт», так или иначе связанных с финансированием активов O1 Group. «В основном это активы, связанные с бизнесом "O1 Пропертиз" и рядом других объектов в области недвижимости», – подчеркивают Гурвиц и Асланова. Также «ВТБ капитал» обращает внимание, что средства ЗПИФ «ИДжи эстейт первый» и «СЭМ эстейт первый» частично инвестированы в объекты недвижимости БЦ «Легенды Цветного» и БЦ IQube на Нахимовском проспекте (около 3 млрд руб.).

«Таким образом, общий объем инвестиций в связанные с акционером проекты – 27 млрд руб., что на сегодня составляет порядка 9,5% от величины активов», – указывает «ВТБ капитал».

«Возникает риск изменений в законодательстве, которые могут иметь как негативный, так и позитивный эффект на дальнейшие операции фондов. Так или иначе, основной целью регулятора остается прозрачность операций, сохранение накоплений и максимальное снижение рисков сделок аффилированных сторон», – считают в инвестбанке.