АСВ выявило недостачу имущества банка «Интеркоммерц» на 19,4 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов по результатам инвентаризации имущества банка «Интеркоммерц» обнаружило нехватку 19,4 млрд руб. О этом говорится в материалах АСВ.

Агентство является конкурсным управляющим банка, который был лишен лицензии в феврале 2016 г. Инвентаризация имущества, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства, полностью завершена 29 января 2017 г.

Наибольшая часть недостачи в размере 14,8 млрд руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием документального подтверждения требований банка. Также АСВ выявило недостачу в размере 2,2 млрд руб. в виде остатка на корреспондентском счете в банке-нерезиденте, отказавшемся предоставить документы, которые подтверждают наличие средств на счете.