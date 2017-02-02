Руководителя Deutsche Boerse проверяют на инсайд

Прокуратура Франкфурта начала расследование в отношении гендиректора Deutsche Boerse Карстена Кенгетера по подозрению в использовании инсайдерской информации о сделке с Лондонской фондовой биржей (LSE), сообщила The Guardian.

Следователи изучают покупку Кенгетером акций Deutsche Boerse на 4,5 млн евро 14 декабря 2015 г. – за два месяца до того, как рынок узнал о переговорах Deutsche Boerse о слиянии с LSE. После того как информация стала публичной, котировки Deutsche Boerse резко выросли. Прокуратура уточнила, что сейчас исследует детали переговоров компаний в преддверии сделки, о факте которых было официально объявлено 23 февраля 2016 г.

Председатель попечительского совета Deutsche Boerse Иоахим Фабер уже заявил, что подозрения в отношении Кенгетера безосновательны. LSE сообщила, что поддерживает позицию немецкого партнера и надеется на благополучное завершение сделки, передало агентство Reuters.

Накануне cотрудники прокуратуры Франкфурта, земельного ведомства по уголовным делам (ЛКА) и Федерального управления финансового надзора ФРГ (BaFin) провели сегодня обыски в офисе биржевой компании Deutsche Boerse AG в городе Эшборне (федеральная земля Гессен) и на других объектах, писал «Интерфакс». В прокуратуре не исключают, что Кенгетер знал о планах слияния на момент приобретения акций.

О планах объединения LSE и Deutsche Boerse (совокупная капитализация – 24 млрд евро) объявили в марте 2016 г. В результате предполагалось создать мощную платформу по торговле деривативами и укрепить связи между лондонским финансовым центром и Франкфуртом, где расположен ЕЦБ и происходят расчеты по инструментам в евро. В августе 2016 г. биржи представили план сделки Еврокомиссии, которая начала ее проверку. Однако проверка, проходящая в несколько стадий, еще не закончена. Биржи Нидерландов, Бельгии и Португалии (все входят в Euronext) пожаловались комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на то, что объединение LSE и Deutsche Boerse снижает их инвестиционную привлекательность и затрудняет бизнес.