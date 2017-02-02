Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 17 января

Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе торгов в четверг, 2 февраля, снизился на 1,57 руб. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 58,56 руб. Таким образом, курс доллара опустился ниже отметки 59 руб. впервые с 17 января 2017 г.

Ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что объявленная Минфином покупка валюты на рынке приведет к ослаблению курса рубля, затем он стабилизируется. «Эксперты уже высказались по этому поводу. И большинство понимают, что если Минфин будет осуществлять закупку валютных средств на рынке, то курс это будет снижать - до уровня 63-64 руб. за доллар», - говорил он в начале недели (цитата по «Интерфаксу»).

Минфин 25 января 2017 г. заявил, что с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с привлечением Банка России.