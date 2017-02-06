Цены на нефть будут колебаться в диапазоне $40–60 за баррель в 2017–2019 годах – Минфин

Цены на нефть в 2017-2019 гг. будут колебаться в диапазоне $40-60 за баррель, сообщается в опубликованных Минфином «Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 гг.».

«В предстоящем периоде (2017-2019 гг.) одним из ключевых рисков для российской экономики по-прежнему будет являться динамика нефтяных цен. С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах $40-60 за баррель», - отмечается в документе.