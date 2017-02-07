Связанный с Коркуновым банк ограничил выдачу вкладов

Зарегистрированный в Казани Анкорбанк ограничил выдачу вкладов суммой в 10 000 руб. в день, сообщили RNS и затем портал «Банки.ру» со ссылкой на колл-центр кредитной организации. Ограничения введены во всех городах присутствия: в Москве, Казани, Уфе и Чебоксарах, сообщает RNS. Собеседница портала сказала, что руководство банка объяснило, что ограничения связаны «с ликвидностью банка». «После восстановления требуемого уровня ликвидности банк намерен в полном объеме исполнять требования клиентов», – добавила она.

«В настоящий момент у банка некоторые проблемы с ликвидностью, поэтому по вкладам мы выдаем не более 10 000 руб.», – сказала оператор колл-центра «Банкам.ру». Она добавила, что в банке по-прежнему можно открыть вклад и осуществить дополнительный взнос. Переводы со счетов банка «пока не действуют».

«Вы можете согласно действующему порядку подать заявление в любое отделение на полное истребование вклада. Отдельное заявление будет рассмотрено, и вам дадут ответ о возможности полной выплаты», – цитирует RNS оператора.

«Банки.ру» называют среди бенефициаров Анкорбанка Андрея Коркунова, создателя известной шоколадной фабрики, члена политсовета «Единой России». Он является председателем совета директоров банка, ему принадлежит 49,79% в нем. Еще 23,26% Анкорбанка принадлежит члену совета директоров Вадиму Федорову, 11,95% – Евгению Макею, 9% – сыну бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антону. Портал отмечает, что это небольшой по размеру активов региональный банк, «занимающий достаточно стабильные позиции среди банков домашнего региона». Он занимается обслуживанием и кредитованием юридических лиц, привлекает во вклады средства граждан. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.

По объему активов на 1 января 2017 г. банк занимает 231-е место в банковской системе России, отмечают «Банки.ру».