Остатки закупленной на рынке валюты зачислят в резервный фонд в конце 2017 года – Силуанов

Минфин при проведении покупок валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 г. будет тратить средства резервного фонда на финансирование дефицита бюджета, оставшиеся на счетах валютные остатки в конце года зачислит в фонд, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании общественного совета.

«Мы сохраняем право использования резервного фонда в объеме, заложенном в бюджете. Тем не менее на те дополнительные нефтегазовые доходы, которые будем получать, будем участвовать на валютном рынке. Может быть, и случится ситуация, когда нам придется воспользоваться средствами резервного фонда с одновременной покупкой валюты на валютном рынке», – сказал он.

«В начале следующего года по действующему законодательству все остатки перейдут в резервный фонд и его пополнят», – отметил министр.

«Мы договорились с Центральным банком, чтобы Казначейство, Минфин самостоятельно участвовали на валютном рынке. По сути дела, это то же самое, как если бы мы не тратили резервный фонд, а Центральный банк покупал валюту себе в золотовалютные резервы», – сказал также Силуанов.

Министр напомнил, что 7 февраля – первый день участия министерства на валютном рынке. «Речь идет о том, что мы, получая дополнительные нефтегазовые доходы, должны с ними что-то делать. Было принято решение руководством страны, что все дополнительные нефтегазовые доходы свыше $40 за баррель мы не тратим, а направляем, по сути дела, на пополнение резервного фонда. <...> Мы договорились, что на эти средства мы будем покупать валюту, будем это делать очень аккуратно, с тем чтобы не создавать последствий для волатильности курса рубля и направлять, по сути дела, в резервный фонд», – сказал Силуанов.

Данная схема, по его словам, является преддверием бюджетного правила.

Банк России в интересах Минфина с 7 февраля по 6 марта будет в течение 18 рабочих дней ежедневно покупать валюту на сумму 6,281 млрд руб., следует из графика покупок. Всего Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые могут быть направлены на покупку валюты, в феврале в 113,1 млрд руб.