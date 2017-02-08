Задержаны еще два сотрудника инвесткомпании Татфондбанка

Сотрудники Главного следственного управления МВД Татарстана задержали двух сотрудников инвестиционной компании «ТФБ финанс» («дочка» Татфондбанка) по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления. Задержаны начальник управления активных операций компании и руководитель отдела клиентского сервиса, «занимающие аналогичную должность и в ПАО "Татфондбанк"». 7 февраля МВД Татарстана сообщило, что задержан директор «ТФБ финанс».

Ранее стало известно, что МВД республики возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту мошеннических действий в ООО «ИК «ТФБ финанс». По подсчетам следствия, ущерб превышает 90 млн руб. До этого в полицию поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление «ИК "ТФБ финанс"». Претензии заявителей связаны с переводом их средств со счетов Татфондбанка, напоминает ТАСС.

В отношении Татфондбанка Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 15 декабря 2016 г. Таким образом, вкладчики, которые перевели свои деньги в «ТФБ-финанс», не подпадают под страховой случай возмещения средств.