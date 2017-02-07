МВД задержало директора инвесткомпании Татфондбанка

Задержан директор ООО «Инвестиционная компания "ТФБ финанс" (входит в группу Татфондбанка), говорится в сообщении пресс-службы МВД по Татарстану.

Он был задержан 6 февраля «по подозрению в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ финанс»». В офисе компании проведен обыск, изъято большое количество документов, уточняет пресс-служба МВД.

ГСУ МВД по Татарстану напоминает, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту мошеннических действий в ООО «ИК «ТФБ финанс». Ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается более чем в 90 млн руб.

ИК «ТФБ финанс» основана в июне 2006 г. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Татфондбанк контролирует 68% уставного капитала компании, генеральным директором которой значится Тимур Вальшин.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Интерфаксу», что речь идет о задержании Вальшина.

С 15 декабря в Татфондбанке, втором по величине банке Татарстана, 40% которого принадлежит правительству республики, была введена временная администрация. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков, и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.