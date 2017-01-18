МВД проверяет Татфондбанк и Интехбанк по жалобам клиентов

В Татарстане проводятся проверки в проблемных Татфондбанке и Интехбанке по заявлениям клиентов. Проверки идут по каждой жалобе, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МВД. По итогам проверок будут приняты процессуальные решения.

13 января в Казани прошел пикет клиентов этих банков, в которых в прошлом году была введена временная администрация и объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Протестующие потребовали санировать эти банки. Для координации действий вкладчиков и клиентов этих банков в республике создана инициативная группа, которая и организовала акцию протеста. В ближайшие выходные может пройти еще одна акция.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце декабря прошлого года на совещании с участием правоохранительных органов поручил разобраться с обращениями юридических и физических лиц - клиентов Татфондбанка, а затем пообещал принять меры против должностных лиц, виновных в проблемах Татфондбанка. Минниханов также выражал надежду, что Банку России удастся найти санатора для Татфондбанка.

Временная администрация в Интехбанке введена с 23 декабря. ЦБ объяснил это решение неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. С 15 декабря те же решения были приняты в отношении Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, 40% которого принадлежит правительству республики. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков, и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.

Агентство по страхованию вкладов предварительно оценивает размер выплат клиентам Татфондбанка в сумму свыше 57 млрд руб. По данным официальной отчетности Татфондбанка на 1 октября, общая сумма вкладов физлиц в банке, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигла 77 млрд руб. Из этой суммы обязательства АСВ по выплате страхового возмещения составляли 57,6 млрд руб.