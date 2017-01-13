В Казани прошел пикет клиентов проблемных Татфондбанка и Интехбанка

В Казани прошел пикет клиентов проблемных татарстанских банков Татфондбанк и Интехбанк, в которых в прошлом году была введена временная администрация и объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Протестующие собрались в сквере Тинчурина с плакатами и требовали санировать эти банки, сообщает «Интерфакс».

По подсчетам организаторов, в акции участвовали около 70 человек - представители юридических лиц и физические лица, вклады которых превышают установленную законодательством страховую сумму. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выражал надежду, что Банку России удастся найти санатора для Татфондбанка.

Временная администрация в Интехбанке введена с 23 декабря. ЦБ объяснил это решение неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. С 15 декабря те же решения были приняты в отношении Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, 40% которого принадлежит правительству республики. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.

Агентство по страхованию вкладов предварительно оценивает размер выплат клиентам Татфондбанка в сумму свыше 57 млрд руб. По данным официальной отчетности Татфондбанка на 1 октября, общая сумма вкладов физлиц в банке, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигла 77 млрд руб. Из этой суммы обязательства АСВ по выплате страхового возмещения составляли 57,6 млрд руб.