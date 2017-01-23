Минниханов просит прокуратуру усилить контроль за деятельностью банков в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание Национального банка и прокуратуры республики на необходимость усиления контроля за деятельностью в регионе коммерческих банков на фоне проблем Татфондбанка и Интехбанка.

«Нужно исключить возможность повторения прошлогодней ситуации и снизить риски потерь со стороны клиентов и вкладчиков», – сообщил Минниханов, выступая на коллегии прокуратуры Татарстана. Он добавил, что эти вопросы должны оставаться на особом контроле прокуратуры.

Временная администрация в Интехбанке введена с 23 декабря. ЦБ объяснил это решение неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. С 15 декабря те же решения были приняты в отношении Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, 40% которого принадлежит правительству республики. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков, и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивает размер выплат клиентам Татфондбанка в сумму свыше 57 млрд руб. По данным официальной отчетности Татфондбанка на 1 октября, общая сумма вкладов физлиц в банке, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигла 77 млрд руб. Из этой суммы обязательства АСВ по выплате страхового возмещения составляли 57,6 млрд руб.