В Казани прошел новый митинг клиентов проблемных Татфондбанка и Интехбанка

Клиенты испытывающих проблемы татарстанских банков Татфондбанк и Интехбанк на митинге в Казани попросили санировать эти финансовые организации и вернуть им деньги. Мероприятие прошло без происшествий, в нем участвовали около 300 человек, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе УМВД Казани. По подсчетам корреспондента местного издания «Бизнес Online», на митинг в парк им. Тинчурина пришли около 200 человек.

Организатор акции Радик Сафин подчеркнул, что митингующие не требуют, а просят санировать банки. «Можно сказать, каждый третий житель затронут этим вопросом. Речь идет только о санации: мы не требуем, а просим санации банка, из-за этого и митингуем», - заявил он. На плакатах участников акции были обращения к бывшему предправления Татфондабнка Роберту Мусину: «Р. Мусин, где наши деньги?»

Клиенты банков планируют продолжить митинги вплоть до решения вопрос о санации.

13 января в парке им. Тинчурина прошел пикет вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка. В нем участвовали физические лица и представители юрлиц - клиентов банков. Для координации действий вкладчиков и клиентов этих банков в республике создана инициативная группа, которая организует акции протеста.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце декабря прошлого года на совещании с участием правоохранительных органов поручил разобраться с обращениями юридических и физических лиц - клиентов Татфондбанка, а затем пообещал принять меры против должностных лиц, виновных в проблемах Татфондбанка. Минниханов также выражал надежду, что Банку России удастся найти санатора для Татфондбанка.

Временная администрация в Интехбанке введена с 23 декабря. ЦБ объяснил это решение неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. С 15 декабря те же решения были приняты в отношении Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, 40% которого принадлежит правительству республики. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков, и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.

Агентство по страхованию вкладов предварительно оценивает размер выплат клиентам Татфондбанка в сумму свыше 57 млрд руб. По данным официальной отчетности Татфондбанка на 1 октября, общая сумма вкладов физлиц в банке, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигла 77 млрд руб. Из этой суммы обязательства АСВ по выплате страхового возмещения составляли 57,6 млрд руб.