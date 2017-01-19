Татарстан готов признать уплаченными налоги, зависшие в проблемных банках – «Коммерсантъ»

Налоги и взносы, проведенные через проблемные Татфондбанк и Интехбанк, будут считаться уплаченными в «комиссионном» порядке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова. Это значит, что окончательное решение будет принимать специальная комиссия. «Все предприниматели и компании, которые подадут в налоговую инспекцию заявление о зачислении платежей, будут приглашены на специальную комиссию, которая решит, можно ли считать данную компанию или предпринимателя добросовестным налогоплательщиком и на этом основании засчитывать уплату в бюджет», – пояснил Нагуманов.

Договоренности власти республики достигли с местным управлением ФНС, отделениями Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). В масштабах региона эти меры беспрецедентны. До сих пор вопрос о добросовестности плательщика, а также о том, мог ли он знать о проблемах банков, через которые проводил платежи, спецкомиссии решали лишь в единичных случаях.

У Татфондбанка и Интехбанка проблемы появились в начале декабря 2016 г., а 15 и 23 декабря в них были введены временные администрации АСВ.

Источники издания не исключают, что тема будет затронута на встрече президента Владимира Путина с экс-президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. В республике рассчитывают, что предложенная инициатива могла бы использоваться и в будущем, в случае других банкротств.