Спасением «Пересвета» может заняться банк «Роснефти»

Центробанк ввел двух сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти») во временную администрацию банка «Пересвет» – приказ первого зампреда ЦБ Дмитрий Тулина опубликован на сайте регулятора. Это вице-президент Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности Александр Винокуров. Их задача – провести due diligence «Пересвета», говорит человек, близкий к ЦБ, подчеркивая, что решение о санации «Пересвета» еще не принято.

Временная администрация в «Пересвет», 49,7% акций которого принадлежало Русской православной церкви (РПЦ), введена в октябре. Еще 24,4% – у Торгово-промышленной палаты (ТПП). В банке держали средства вип-вкладчики: «Пересвет» привлек от физлиц 22,5 млрд руб. депозитов, но страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывалось чуть более 6 млрд. В январе зарегистрирован иск супруги бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи к «Пересвету» на 47,6 млн руб., сообщил «Интерфакс». «Случайных» клиентов в банке практически не было, говорил бывший сотрудник.

«Русгидро» держала средства в банке, говорил гендиректор Николай Шульгинов, но сумму не называл, часть денег компания успела забрать. Член правления «Интер РАО» Евгений Мирошниченко подтверждал наличие средств компании в банке. Бонды «Пересвета» держали Татфондбанк и «Открытие» – банк вложил в них 4,2 млрд руб. и признал убыток в 2,6 млрд. На 1 декабря дыра в банке, по данным госреестра, составляла 35 млрд руб.

Санировать «Пересвет» силами ВБРР предлагали крупные кредиторы: руководители «Интер РАО», «Русгидро» и ТПП в декабре просили об этом премьера Дмитрия Медведева. Банкротство «Пересвета» приведет к существенным потерям для кредиторов и государства, говорилось в письме («Ведомости» ознакомились с ним), поэтому кредиторы готовы банк поддержать: «Наши компании <...> готовы совместно с иными крупными кредиторами конвертировать большую часть требований (акционеры – 90%, кредиторы – 85%) в капитал «Пересвета» в рамках участия в процедуре финансового оздоровления банка». Оставшуюся сумму может предоставить ЦБ. Медведев переправил письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и первому вице-премьеру Игорю Шувалову с резолюцией: «Поддержать в части принятия всех необходимых решений по санации банка».

От «Интер РАО» письмо подписал председатель совета директоров Игорь Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти».

В декабре структуры «Роснефти» вложили в капитал ВБРР 88 млрд руб., увеличив его вчетверо, напоминает аналитик Moody’s Семен Исаков, финансовое положение банка позволяет ему заняться санацией «Пересвета». Представители ЦБ, АСВ, ВБРР и «Роснефти» на вопросы не ответили.