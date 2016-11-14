Кредиторы оценили дыру в банке РПЦ «Пересвет» в 80–85 млрд рублей

Дыра в капитале банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ), может составить 80–85 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источники в двух банках – кредиторах «Пересвета».

РБК также сообщает, что на переговорах ЦБ с кредиторами «Пересвета» регулятор предложил банкам и компаниям, державшим средства в кредитном учреждении, договориться о конвертации его обязательств в субординированный депозит сроком на 15 лет под 1% годовых. При этом сам ЦБ готов поддержать «Пересвет» только на сумму, сопоставимую с портфелем вкладов физических лиц (т. е. 12–13 млрд руб.).

По данным собеседников, часть кредиторов согласны с условиями санации «Пересвета», которые предлагает ЦБ, но против выступают компании, аффилированные с госкорпорациями (в частности, близкие к структурам «Интер РАО»). По их мнению, помощь ЦБ должна быть более существенной, поскольку именно по рекомендации регулятора «Пересвет» был выбран для размещения средств ряда госкомпаний.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что если ЦБ, АСВ, собственники и крупнейшие кредиторы договорятся, то санатором с высокой долей вероятности станет банк ВБРР, в котором 84,7% принадлежит «Роснефти».

АСВ сообщало, что за выплатой страхового возмещения могут обратиться 9500 вкладчиков банка «Пересвет» на сумму около 6,3 млрд руб., в том числе около 100 индивидуальных предпринимателей на сумму около 11,4 млн руб.

Как выяснили «Ведомости», большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке «Пересвет» держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но исходя из данных отчетности на 1 октября страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель АСВ. У банка 14 000 вкладчиков, говорит он, но сколько из них хранили в банке свыше 1,4 млн руб., уточнить не смог – это станет понятно после того, как будет сформирован реестр вкладчиков.

Лицензия у «Пересвета» не отозвана, но выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 7 ноября: страховой случай наступил на прошлой неделе, когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и наложил мораторий на выплаты его кредиторам.