S&P понизило рейтинги банка «Пересвет» до дефолтного уровня

Агентство S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной и иностранной валютах банка «Пересвет» с ССС-/С до дефолтного уровня D/D. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

До понижения долгосрочный рейтинг кредитной организации был на уровне CCC-, краткосрочный - C, уточняется в сообщении. В свою очередь рейтинг приоритетного необеспеченного долга банка был понижен c ССС- до СС. S&P не исключает возможность снижения данного рейтинга в будущем.

Рейтинги были понижены из-за действий Центробанка России, который 21 октября назначил временную администрацию в банке. В тот же день регулятор ввел мораторий на шесть месяцев на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет».

В понедельник, 24 октября, Fitch также приняло решение понизить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента российского банка «Пересвет» с уровня B+ до D и исключило их из списка Rating Watch «Негативный».

Более 49% акций банка принадлежит Русской православной церкви, 24% – у Торгово-промышленной палаты (владеет через «Экспоцентр»).