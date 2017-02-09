«Пересвет» подал к Альфа-банку иск на 10,5 млрд рублей

Банк РПЦ «Пересвет» подал к Альфа-банку иск на 10,5 млрд руб., сообщают агентство «Москва» со ссылкой на имеющиеся у редакции документы, и РАПСИ со ссылкой на материалы суда. Дата рассмотрения иска не назначена.

С 21 октября 2016 г. в «Пересвете» была введена временная администрация и объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В январе мораторий был продлен еще на три месяца.

В ноябре Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка, размер которого оценило примерно в 6,3 млрд руб.

1 февраля «Ведомости» сообщили, что санация «Пересвета» фактически началась. 31 января совет директоров банка «Пересвет» утвердил выпуск 15-летних облигаций на 125 млрд руб. со ставкой 0,51% годовых. Бумаги могут быть досрочно погашены, причем как за счет денежных средств, так и за счет конвертации их в обыкновенные акции банка – права выбора у будущих держателей бондов нет, в какой форме платить инвесторам, определит сам банк. Предполагается, что эти бонды купят крупнейшие кредиторы «Пересвета», у которых в банке зависло больше 500 млн руб., говорил источник, близкий к надзорному блоку ЦБ. Таких около 30, их требования фактически будут конвертированы в капитал банка (bail-in). Решение о санации банка регулятор будет принимать только после того, как кредиторы сдержат обещание и примут участие в спасении банка, конвертировав свои средства в бумаги, заключил источник издания: «Это первые шаги сложной схемы».

По последним оценкам, дыра в «Пересвете» составляет около 103 млрд руб., говорил в начале февраля источник, близкий к ЦБ, и одной конвертацией средств кредиторов при спасении банка не обойтись – потребуются льготные кредиты регулятора.