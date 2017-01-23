ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета»

Мораторий, который был введен 21 октября, продлен еще на три месяца

Банк России сообщил, что продлил еще на три месяца мораторий на удовлетворение кредиторов банка РПЦ «Пересвет». В кредитной организации такой мораторий действует с 21 октября, тогда же туда была введена временная администрация. Мораторий был введен на три месяца. 21 января 2017 г. «Интерфакс» отмечал, что срок моратория истек и что обычно по его завершении банк могут начать санировать или лишить лицензии.

ЦБ напоминает, что введение моратория не является страховым случаем, но не отменяет обязанность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выплачивать страховые возмещения вкладчикам.

В «Пересвете», 49,7% акций которого принадлежало Русской православной церкви, держали средства вип-вкладчики: «Пересвет» привлек от физлиц 22,5 млрд руб. депозитов, но страховкой АСВ покрывалось чуть более 6 млрд. В январе был зарегистрирован иск супруги бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи к «Пересвету» на 47,6 млн руб., сообщал «Интерфакс». «Случайных» клиентов в банке практически не было, говорил бывший сотрудник. «Русгидро» держала средства в банке, говорил гендиректор Николай Шульгинов, но сумму не называл, часть денег компания успела забрать. Член правления «Интер РАО» Евгений Мирошниченко подтверждал наличие средств компании в банке. Бонды «Пересвета» держали Татфондбанк и «Открытие» – банк вложил в них 4,2 млрд руб. и признал убыток в 2,6 млрд.

На 1 декабря 2016 г. отрицательный капитал банка оценивался в 35,1 млрд руб. На 1 января дыра оценивалась уже в 45,819 млрд руб.

На прошлой неделе ЦБ ввел в состав временной администрации в «Пересвете» двух сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»). Их задача – провести due diligence «Пересвета», говорил «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, подчеркивая, что решение о санации «Пересвета» еще не принято. Он также указывал, что реальный размер дыры в банке может оказаться вдвое больше официальных данных. 18 января в среду ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций банка.