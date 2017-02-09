Набиуллина увидела рост кредитования реального сектора на 0,01%

В январе продолжаются тенденции, которые начали складываться в прошлом году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед банкирами в пансионате «Бор» в четверг.

По предварительным данным, объем кредитования за январь сократился на 0,3%, без учета влияния курса - на 0,1%. При этом кредиты нефинансовым организациям сократились на 0,3%, но с учетом валютного курса чуть-чуть выросли - на 0,01%, сообщила Набиуллина. Кредиты физическим лицам немного сократились - на 0,4%, добавила она.

«Январь - месяц непоказательный, есть сезонность. Но мы считаем, что состояние банковского сектора таково, что должен начаться прирост кредитования реального сектора экономики», - заявила председатель ЦБ. По оценкам регулятора, у банковского сектора есть запас капитала на 2,2 трлн руб., который позволяет наращивать кредитование, заключила она.