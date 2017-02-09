Трейдеры по ошибке скупили акции стартапа SNAP Interactive вместо Snap

Трейдеры не дождались IPO компании Snap Inc. и по ошибке скупили акции малоизвестного американского стартапа SNAP Interactive Inc., сообщает Bloomberg. В результате капитализация SNAP Interactive выросла более чем в два раза, котировки в понедельник 6 февраля подскочили с $6 до $15, а в среду 8 февраля колебались от $8 до $10 за акцию.

Компания SNAP Interactive базируется в Нью-Йорке и занимается разработкой мобильных приложений для знакомств и обмена видеосообщениями.

Стоимость Snap Inc. (владелец мессенджера Snapchat), по оценкам экспертов, после IPO составит порядка $25 млрд, первичное размещение ее акций, которое пройдет в марте на Нью-Йоркской фондовой бирже, может стать крупнейшим в США за последние два года.

Как напоминает ВВС, инвесторы уже не в первый раз ошибочно выкупают акции малоизвестных компаний. Так, например, в 2013 г. стоимость компании Tweeter Home Entertainment Group выросла более чем на 500% на новостях о продаже акций Twitter.

В 2014 г. акции компании Oculus VisionTech подскочили в цене на 150% после сообщения о том, что Facebook приобрел производителя гарнитуры виртуальной реальности с похожим названием — Oculus VR.