ЦБ готов в будущем снижать ключевую ставку с шагом 0,25 п. п.

Банк России перейдет к шагу снижения ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта (п. п.) от шага в 0,50 п. п., когда ставка достигнет однозначной цифры, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в ходе встречи с банкирами в «Бору».

«Мы как-то говорили, что к шагу 0,25 п. п. мы, может быть, перейдем только после того, как ключевая ставка будет ближе к однозначному. Она сейчас 10%, а дальше однозначная. Потому что, когда ставка была больше 10%, не имело значения двигаться столь маленькими шагами», - сказала глава ЦБ.

Совет директоров ЦБ на заседании 3 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 10%, ужесточив при этом формулировку сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики. Регулятор отметил, что потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 г. уменьшился. Изменение сигнала может означать и то, что ключевая ставка ЦБ может быть снижена меньше раз, и то, что она может быть снижена на меньшую величину, пояснила Набиуллина. «И то, и другое (и меньше раз снижена, и на меньшую величину). Мы каждый раз собираемся на совет директоров и принимаем решение по поводу ставки, на что можем пойти. В принципе, формулировка предусматривает и то, и другое», - сказала она.