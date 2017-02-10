«Дыра» в балансе московского банка НКБ составила 509,7 млн рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского банка НКБ составила 509,739 млн руб., говорится в вестнике Банка России.

Размер активов кредитной организации на 29 декабря 2016 г. по результатам обследования составил 106,793 млн руб. при обязательствах в 616,532 млн руб., сообщает регулятор.

Банк России с 29 декабря отозвал лицензию у банка НКБ. По данным ЦБ, банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также неоднократно в течение одного года нарушал требования, предусмотренные федеральным законом «O Центральном банке РФ (Банке России)».

При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски, не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Также кредитная организация не соблюдала запрет надзорного органа на осуществление отдельных банковских операций.

Агентство по страхованию вкладов в январе сообщило, что за выплатой страхового возмещения по вкладам банка могут обратиться порядка 550 вкладчиков на сумму около 279,4 млн руб.