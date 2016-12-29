ЦБ отозвал лицензию у московского банка НКБ

Банк России с 29 декабря отозвал лицензию у столичного ООО «Коммерческий банк «НКБ». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 декабря НКБ занимал 527-е место в банковской системе России.

Банк не соблюдал требования законодательства в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в части своевременного предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, объясняет пресс-служба ЦБ. «При неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски, - говорится на сайте регулятора. - Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций». Решение об отзыве лицензии было принято с учетом реальной угрозы интересам вкладчиков и кредиторов НКБ.

Банк России отключил НКБ от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) с 16 декабря, сообщал чуть позднее портал «Банки.ру» со ссылкой на источник в банковских кругах. Об отключении банка от БЭСП узнало и «РИА Новости».