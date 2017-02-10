В ЦБ назвали почти исчерпанным влияние укрепления рубля на замедление инфляции

Укрепляющийся с апреля 2016 г. рубль был основным фактором замедления инфляции в России, но сейчас этот фактор близок к исчерпанию, а курс российской национальной валюты сохраняет фундаментальное равновесие. Как передает «Прайм», это говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды». «Практика последних трех лет показывает, что ценовая конъюнктура достаточно чувствительна к колебаниям курса рубля», - отмечается в документе.

«В настоящий момент мы не наблюдаем каких-либо отклонений валютного курса от уровней, соответствующих его фундаментальному равновесию. С учетом того, что дальнейший рост цен на нефть маловероятен, дезинфляционный эффект от курсовой динамики близок к своему исчерпанию», - цитирует «Прайм».

Выводы и рекомендации департамента могут не совпадать с официальной позицией регулятора, предупреждает агентство.