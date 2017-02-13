Интерпол прекратил розыск совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова – СМИ

Генеральный секретариат Интерпола прекратил розыск совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сообщает ТАСС. «Еще в ноябре 2016 г. стало известно, что Интерпол не будет помещать Беджамова в список разыскиваемых лиц, поскольку уголовное преследование в стране - инициаторе розыска не соответствует целям и задачам Интерпола, определенным его конституцией», - заявил агентству источник, близкий к следствию. По его словам, во все национальные центральные бюро разошлют указания о необходимости удалить из всех баз сведения о совладельце Внешпромбанка.

В марте 2016 г. Внешпромбанк был признан банкротом. ЦБ обвинил руководство кредитной организации в фальсификации отчетности и выводе из него средств. Президент Внешпромбанка Лариса Маркус была арестована в декабре 2015 г., в марте был санкционирован заочный арест и Беджамова.