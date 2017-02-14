ЦБ отключил «Северо-Западный 1 Альянс банк» от своей платежной системы

ЦБ России отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) петербургский «Северо-Западный 1 Альянс банк», сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Капитал банка, по данным на 1 января, составлял 318 млн руб., т. е. лишь чуть больше допустимого минимума (300 млн руб.). Убыток банка по итогам прошлого года составил 144 млн руб.

«Северо-Западный 1 Альянс банк» является «дочкой» «Форус банка», у которого ЦБ отозвал лицензию с 19 декабря.