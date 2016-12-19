ЦБ отозвал лицензию у нижегородского «Форус банка»

Банк России с 19 декабря отозвал лицензию у нижегородского АО «Фора – оппортюнити русский банк» (АО «Форус банк». По данным отчетности на 1 декабря, по величине активов он занимал 374-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

При неудовлетворительном качестве активов «Форус банк» неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски, сообщает пресс-служба ЦБ. «В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть собственных средств (капитала), – говорится в сообщении на сайте регулятора. – Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности». В банке введена временная администрация.

В этот же день ЦБ отозвал лицензии у краснодарского Идея-банка, московского банка "Миръ" и Вологдабанка.