Греф оценил влияние валютных интервенций Минфина на курс рубля и инфляцию

Валютные интервенции Минфина России могут ускорить инфляцию на 0,3-0,5 процентного пункта, влияние на курс рубля - 1,5-2 руб., сказал сегодня президент Сбербанка Герман Греф.

Курс доллара (сейчас - ниже 58 руб.) пока не реагирует на валютные интервенции Минфина, начатые на прошлой неделе. О планируемых интервенциях министерство предупредило в январе, их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40/баррель, Минфин покупает валюту, при цене ниже $40/баррель – продает.

Целью операций Минфина по покупке валюты на рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета не является влияние на номинальный курс рубля, их не стоит рассматривать как валютные интервенции, заявила ранее председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.