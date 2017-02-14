«Ресо-гарантия» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении МСК «Уралсиб»

«Ресо-гарантия» 7 февраля подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении 100% голосующих акций медицинской страховой компании «Уралсиб», сообщает антимонопольная служба. В тот же день в ФАС поступило ходатайство голландской компании RGI Holdings B.V. (владелец 93,25% «Ресо-гарантии») о приобретении прав определять условия предпринимательской деятельности МСК «Уралсиб».

МСК «Уралсиб» принадлежала одноименной финансовой группе до 2016 г., сообщает представитель «Ресо-гарантии», теперь ей владеют пять коммерческих организаций — все они решили продать свои доли в компании.

Развитие медицинского страхования — один из приоритетов бизнеса «Ресо-гарантии», с этим и связан ее интерес к покупке. Обязательное медицинское страхование в «Ресо-гарантии» осуществляет «дочка» компании — СМК «Ресо-мед». Если ФАС одобрит сделку, «Ресо-гарантия» будет контролировать около 6,5% рынка ОМС, обслуживать более 9,4 млн клиентов в 14 регионах России.

«ОМС интересно нам и как основа для расширения нашей клиентской базы, и как самостоятельный вид страхования с учетом возможности синергии ДМС и ОМС. Мы… намерены войти в число лидеров этого вида страхования в стране», - заявил гендиректор «Ресо-гарантии» Дмитрий Раковщик.

Представитель страховой группы «Уралсиб» отказался от комментариев.

В сентябре владелец и президент «Ресо-гарантии» Сергей Саркисов заявил, что компания рассматривает варианты покупки страховщиков в сегменте как добровольного, так и обязательного страхования, но детально планов не раскрыл.

О том, что страховая группа «Уралсиб» активизировала переговоры о продаже своего страховщика ОМС, «Ведомостям» в августе рассказали несколько страховых топ-менеджеров. В ноябре ФАС одобрила приобретение медицинской «дочки» «Уралсиба» компанией «Согаз-мед», однако сделка так и не состоялась.

МСК «Уралсиб» входит в страховую группу «Уралсиб». Активы компании на 31 декабря 2015 г. составили 2,07 млрд руб., собственные средства – 253 млн руб., страховые платежи по ОМС с учетом прочих целевых средств - 33,8 млрд руб., число застрахованных по ОМС - 3,06 млн человек.