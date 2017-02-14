Закон об облегченном возврате похищенных средств могут принять в этом году

Федеральный закон об ускорении возврата похищенных средств со счетов клиентов в банках может быть принят в течение 2017 г., сообщили журналистам в кулуарах IX Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» топ-менеджеры ЦБ.

«Мы сейчас работаем над изменением законодательства, в том числе для решения этого вопроса. Если законодатель даст право, это будет реализовано в этом году. Вполне реально, что законопроект будет принят, и тогда эта проблема решится», - сказал первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.

«Законопроект готов к внесению в Госдуму. Есть определенная процедура. Сейчас будет положительное заключение правительства. Дальше закон можно вносить. Суть простая: вводится арбитражная процедура и для этих случаев», - добавил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

Новый закон позволит ускорить процесс возврата банку средств, которые пытались похитить мошенники, чтобы эта процедура не длилась несколько лет, отметил Сычев. «Сейчас деньги лежат, пока не будет судебного решения, признания потерпевшей стороны и так далее. Это ускорение возврата средств, которые пытались украсть, но не успели перечислить на счет (мошенников). Там может проходить более двух-трех лет, а деньги будут все это время лежать», - пояснил он.

«Смысл в том, чтобы арбитражный суд принимал решение о том, что транзакция совершена без согласия клиента. Тогда просто эти деньги, которые на тот момент могут быть задержаны на стороне банка-получателя, будут возвращены. Речь идет о том, когда деньги из банка-отправителя ушли и оказались на счете банка-получателя, то есть они еще не попали физическому или юридическому лицу, предполагаемому мошеннику», - уточнил он.