Рубль развернулся вниз на новости о встрече Путина с Орешкиным

Курс рубля к доллару и евро резко понизился в среду, 15 февраля, после новостей о том, что президент России Владимир Путин обсудит укрепление рубля с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Доллар между 11.00 и 12.30 мск подорожал почти на рубль - с 56,6 до 57,5 руб, евро - с 59,8 до 60,6 руб.

Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что тема укрепления рубля будет подниматься в ходе сегодняшней встречи Путина с Орешкиным.

Песков переадресовал в правительство вопрос о рисках нынешнего укрепления рубля, но упомянул эту тему в контексте предстоящей встречи президента с министром экономразвития. «Кстати, тема макроэкономики, в том числе можно ожидать, что так или иначе каким-то образом и это (укрепление рубля) может затрагиваться на сегодняшней вечерней встрече. Хотя в текущем плане это, конечно, вопрос правительства», - сказал Песков.

Накануне евро и доллар продолжали дешеветь по отношению к рублю. На рубль пока что продолжают влиять высокая цена на нефть и обещание ЦБ достаточно долго держать ключевую ставку на уровне 10%.