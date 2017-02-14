Рубль откатился на 20 месяцев

Курс евро во вторник, 14 февраля, впервые с 25 июня 2015 г. опустился ниже 61 руб./евро. На торгах на Московской бирже в 14.14 мск впервые почти за 20 месяцев за евро давали меньше 61 руб. К 16.00 курс евро составлял 60,92 руб./евро.

Днем курс доллара расчетами «завтра» опускался ниже 57,5 руб./$ – впервые с 23 июля 2015 г. В 16.00 мск за доллар давали 57,36 руб., – таким образом, американская валюта стоила на 0,62 руб. меньше, чем на закрытии торгов предыдущего дня.

Фьючерсы на баррель сорта Brent с поставкой в апреле на лондонской торговой площадке ICE Futures после 11.00 мск стали дорожать: после полудня стоимость контракта уже превысила $56 за баррель. В 14.00 мск цена составляла $56,1 за баррель. За баррель нефти сорта WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в это же время давали $53,3.

Что дальше?

«Влияет [на курс рубля] целый ряд факторов, в том числе то, как будет развиваться геополитическая и макроэкономическая ситуация», – сказал сегодня президент Сбербанка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, зависимость курса рубля от цены на нефть «постепенно становится непрямой».

«Мы не ожидаем дальнейшего существенного укрепления рубля с текущих уровней, потому что при нынешних ценах на нефть рубль находится у нижних границ справедливого диапазона: дальнейшее укрепление выйдет за рамки фундаментально обоснованных уровней», – спорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. По его словам, основным драйвером для покупок российской валюты является обещание ЦБ достаточно долго держать ключевую ставку на уровне 10%. Он признает, что возможно в краткосрочной перспективе и дальнейшее укрепление рубля: «Возможен спекулятивный рост рубля: когда инвесторы панически закрывают позиции, а население продает валюту в банках».

По мнению начальника аналитического департамента УК «БК-сбережения» Сергея Суверова, у рубля есть потенциал для дальнейшего роста. «Несмотря на политику властей, сейчас много факторов, которые влияют на укрепление рубля. Во-первых, нефть торгуется на весьма высоких уровнях. Во-вторых, ЦБ по сути объявил, что будет медлить со снижением ставки и будет ее сохранять на высоких уровнях. В-третьих, американская администрация делает заявления в пользу слабого доллара. И наконец – начало налогового периода». «Эти факторы – за исключением налогового периода – не однодневные», – подчеркивает он. «Во второй половине года мы, скорее всего, увидим разворот после понижения ставки российским ЦБ. Также этот тренд может быть поддержан удешевлением нефти из-за роста сланцевой добычи в США, а также увеличение добычи в Ливии и Нигерии», – говорит Суверов. По его словам, кумулятивный эффект скажется от валютных интервенций Минфина: они сводят на нет положительное сальдо текущего счета.

«Платежный баланс все равно не обманешь», – говорил ранее экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. По его словам, те покупки, которые будут осуществлены Минфином в течение года, безусловно повлияют на курс: «$5 млрд покупок делает рубль на 1 руб. к доллару слабее».

По мнению Германа Грефа, операции Минфина на валютном рынке не окажут существенного влияния на курс: «Если цена на нефть останется на сегодняшнем уровне, то объем покупок валюты может составить примерно $20-22 млрд. Мы не видим очень существенного влияния <...> на курс. <...> Влияние на курс рубля – 1,5-2 рубля, это максимум».

Постоленко полагает, что рубль начнет дешеветь уже скоро: «С началом ослабления рубля многие спекулянты будут закрывать свои позиции, ориентированные на укрепление российской национальной валюты. Поэтому удешевление рубля будет происходить в достаточно сжатые сроки – это будет резкий отскок к 59-60 руб./$».