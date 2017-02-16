Россия находится на 18-м месте среди держателей бондов США

Россия находится на 18-м месте среди держателей казначейских бумаг минфина США, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные этого ведомства на конец декабря 2016 г. Правительство сократило их объем на $1,9 млрд до $86,1 млрд. За последний месяц эта доля сократилась на $500 млн, в ноябре, например, она выросла на $12 млрд.

Япония остается лидером среди держателей бондов США с бумагами на сумму $1,091 трлн. За декабрь она сократила их объем почти на $18 млрд.

Китай, который только в октябре уступил Японии это лидерство, нарастил количество бондов США за декабрь на $9 млрд, до $1,058 трлн. Китай лидировал среди держателей гособлигаций США почти весь прошлый год.