Прокурор просит от 5,5 до 7,5 года колонии для бывших руководителей банка «Траст»

Гособвинение просит приговорить бывшего руководителя казначейства банка «Траст» Олега Дикусара и финансового директора этого банка Евгения Ромакова к 7,5 и 5,5 года колонии соответственно. Они обвиняются в растрате 14,5 млрд руб.

«Прошу суд признать подсудимых виновными. Назначить Дикусару наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 000 руб., Ромакову — 5,5 года в колонии общего режима», — передает ТАСС слова прокурора.

В апреле 2015 г. МВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц из числа руководителей и работников банка «Траст». По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн.